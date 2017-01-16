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Финансы 16.01.2017 09:06

Власти США оштрафовали Moody`s на $864 млн за искажение рейтингов перед кризисом 2008г

Moody`s Corp. выплатит министерству юстиции США, федеральному округу Колумбия и 21 американскому штату $864 млн в связи с рейтингами долговых обязательств, опубликованными до обвала жилищного рынка и финансового кризиса 2008 года, говорится в сообщении Минюста.

"Перед Великой Рецессией Moody`s не соблюдало собственные стандарты кредитных рейтингов и не выполнило обязательства о прозрачности информации", - заявил представитель Минюста Билл Бэр.

В сообщении Moody`s отмечается, что договоренности с властями устраняют "существенные исторические юридические риски" и позволяют избежать расходов и неопределенности, связанных с дальнейшим расследованием и судебным процессом. При этом компания выразила уверенность в объективности своих рейтингов и методологии.

S&P заключило аналогичное соглашение с властями в 2015 году, выплатив $1,375 млрд.

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Тэги: США, MOODY`S, ШТРАФ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]