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Дальнее зарубежье 16.01.2017 09:27

Участники праймериз французских левых партий заявляют о необходимости вести диалог с РФ и США

Участники праймериз французских левых в ходе состоявшихся в воскресенье вечером теледебатов раскритиковали роль России на мировой арене.

Так, один из фаворитов праймериз - экс-премьер Манюэль Вальс - назвал РФ и избранного президента США Дональда Трампа потенциальными угрозами для единой Европы.

"Я - европеец по происхождению и по убеждениям. Но сегодня Европа сталкивается с угрозой со стороны Путина. Или Трампа", - сказал он, добавив, что выступает за паузу в процессе расширения ЕС.

"Нужно понять, где Европа начинается, и где заканчивается. Если мы будем не в состоянии защитить наши границы, это будет конец Шенгенской зоны. Поэтому я хочу сделать паузу в процессе расширения и честно поговорить с Турцией (претендующей на присоединение к ЕС - ИФ)", - заявил М.Вальс.

Бывший министр экономики Арно Монтебур, со своей стороны, затронул активно обсуждаемую в последние месяцы в Европе и США тему российской хакерской угрозы.

"Нам следует опасаться как российских кибератак, так и незаконного прослушивания АНБ США", - сказал он.

Бывший министр Бенуа Амон раскритиковал правых политиков за желание улучшать отношения с РФ.

"Они призывают нас выбрать авантюризм во внешней политике. В частности, нам предлагают идиллию с Владимиром Путиным", - отметил он.

Еще один кандидат Венсан Пейон выразил обеспокоенность ролью США и РФ в мире. "Мы не знаем, наступает ли новый миропорядок или же новый беспорядок. Роль Трампа в будущем неясна, а страны Восточной Европы обеспокоены по поводу России. Нужно со всеми вести диалог, но занимать твердую позицию", - сказал он.

Глава "Демократического фронта" Жан-Люк Беннамиас высказался за диалог с США и РФ, вне зависимости от того, кто находится у власти в этих странах.

"Мы не выбираем президентов других стран. Поэтому не так важно, нравится ли нам Трамп или Путин. Франции нужно вести диалог с Трампом и Путиным, и именно это она сейчас делает. Факт проведения диалога не означает, что мы во всем согласны с собеседником". - сказал он.

Цель праймериз - определить единого кандидата в президенты Франции от ряда французских партий левого толка. Основными претендентами на победу на праймериз считаются социалисты - М.Вальс, А.Монтебур и Б.Амон.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЛЕВЫЕ, РОССИЯ, США

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