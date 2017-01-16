Дональд Трамп "играет с огнем", заявила в понедельник китайская англоязычная газета China Daily, комментируя высказывания избранного американского президента, касающихся политики "одного Китая".

"Если Трамп намерен использовать этот гамбит при вступлении в должность, то неизбежно наступит период ожесточенного разрушительного противодействия, и Пекину не останется ничего иного, кроме как снять перчатки", - предупредило издание.

Ранее в интервью Wall Street Journal Д.Трамп заявил, что политика "одного Китая" может стать предметом переговоров между двумя странами.

Другая англоязычная газета Китая - Global Times - в редакционной статье отметила, что отказ от политики "одного Китая" вынудит Пекин дать "решительный ответ" Вашингтону, а также написала: "Если Трамп раньше нас просто бесил, то теперь мы находим его смешным. На фоне его взлета в политической жизни он считает себя абсолютно уверенным в своих знаниях, однако высказывается, как новичок".

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил в минувшее воскресенье, что только правительство КНР является законным представителем всего Китая, "этот факт повсеместно признается мировым сообществом, и никто не вправе ничего менять". Дипломат подчеркнул, что признание существования только одного Китая - "не предмет для торгов".

Потенциальный глава администрации Д.Трампа Райнс Прибус в воскресенье в интервью телеканалу ABC подтвердил приверженность США при Д.Трампе политике "одного Китая", однако отметил: "Эта политика, безусловно, будет во главе угла, если Китай также поставит во главе угла работу с нами по вопросам торговли, Южно-Китайского моря и всего, что там происходит".