Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7867 EUR   1.897 RUR   0.0301 GBR   2.1739 TRY   0.4742

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.01 Brent   56.01

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 18 Янв 19 Янв

Дальнее зарубежье 16.01.2017 09:41

Китайские СМИ предупредили Трампа о недопустимости отказа от политики "одного Китая"

Дональд Трамп "играет с огнем", заявила в понедельник китайская англоязычная газета China Daily, комментируя высказывания избранного американского президента, касающихся политики "одного Китая".

"Если Трамп намерен использовать этот гамбит при вступлении в должность, то неизбежно наступит период ожесточенного разрушительного противодействия, и Пекину не останется ничего иного, кроме как снять перчатки", - предупредило издание.

Ранее в интервью Wall Street Journal Д.Трамп заявил, что политика "одного Китая" может стать предметом переговоров между двумя странами.

Другая англоязычная газета Китая - Global Times - в редакционной статье отметила, что отказ от политики "одного Китая" вынудит Пекин дать "решительный ответ" Вашингтону, а также написала: "Если Трамп раньше нас просто бесил, то теперь мы находим его смешным. На фоне его взлета в политической жизни он считает себя абсолютно уверенным в своих знаниях, однако высказывается, как новичок".

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил в минувшее воскресенье, что только правительство КНР является законным представителем всего Китая, "этот факт повсеместно признается мировым сообществом, и никто не вправе ничего менять". Дипломат подчеркнул, что признание существования только одного Китая - "не предмет для торгов".

Потенциальный глава администрации Д.Трампа Райнс Прибус в воскресенье в интервью телеканалу ABC подтвердил приверженность США при Д.Трампе политике "одного Китая", однако отметил: "Эта политика, безусловно, будет во главе угла, если Китай также поставит во главе угла работу с нами по вопросам торговли, Южно-Китайского моря и всего, что там происходит".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, СМИ, ТРАМП, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]