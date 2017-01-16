США в апреле впервые выпустят монету с афроамериканкой

Монетный двор США выпустит юбилейную золотую монету, на которой Свобода будет представлена чернокожей женщиной.

То есть впервые на национальной валюте страны будет изображен человек не белой расы, отмечает The New York Times.

Монета номиналом $100 и весом примерно 1 унция (около 30 грамм) будет выпущена в честь 225-летия Монетного двора. Всего планируется отчеканить 100 тыс. золотых монет. Чернокожая Свобода на ней облачена в тогу и корону, состоящую из звезд.

Монета поступит в продажу 6 апреля, сообщается в совместном пресс-релизе министерства финансов и Монетного двора США.

Она станет частью новой юбилейной серии, в рамках которой новые монеты будут выпускаться каждые два года. На них Свобода будет представлена женщинами из других этнических групп, включая азиатку, латиноамериканку и индианку, чтобы "отразить культурное и этническое разнообразие Соединенных Штатов", отмечается в сообщении.

Свобода в виде женщины является одним из самых популярных американских символов. Ее наиболее известное изображение, подаренное Францией в 1886 году, находится в Нью-Йоркской гавани - это гигантская скульптура белой женщины, которую называют Статуей Свободы.