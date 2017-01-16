Президент Киргизии соболезнует семьям погибших в авиакатастрофе под Бишкеком, поручил провести тщательное расследование

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения грузового самолета Boeing 747-400 авиакомпании "Турецкие авиалинии" и поручил правительству тщательно исследовать причины авиакатастрофы.
"Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения грузового самолета в районе аэропорта "Манас" и распорядился оказать им материальную помощь", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.
По словам собеседника агентства, А.Атамбаев распорядился оказать помощь в лечении пострадавших.
"Правительству Киргизии поручено тщательно расследовать причины трагедии и принять меры по устранению последствий авиакатастрофы", - подчеркнули в пресс-службе.
По последним данным, количество погибших в результате авиакатастрофы недалеко от аэропорта "Манас" составляет 32 человека, среди них - четыре члена экипажа разбившегося лайнера, еще 10 человек пострадали.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня более 40 раз - Минобороны Азербайджана
Азербайджанский солдат погиб в результате обстрела со стороны Армении – Минобороны Азербайджана
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня более 20 раз - Минобороны Азербайджана
Официальные курсы Центробанка: 1,7867 AZN/$1, 1,8959 AZN/1EUR
Акционеры Unibank в феврале обсудят изменения в составе НС банка
Цены на нефть растут после падения на прошлой неделе, Brent торгуется на уровне $55,63 за баррель
Жертвами падения самолета на дачный поселок в Киргизии стали 32 человека - Минздрав
В результате падения самолета Киргизии погибли более 20 человек, разрушено около 15 частных домов - МЧС
16 человек, в том числе шестеро детей стали жертвами падения самолета на дачный поселок в Киргизии - Минздрав
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии