Президент Киргизии соболезнует семьям погибших в авиакатастрофе под Бишкеком, поручил провести тщательное расследование

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения грузового самолета Boeing 747-400 авиакомпании "Турецкие авиалинии" и поручил правительству тщательно исследовать причины авиакатастрофы.

"Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения грузового самолета в районе аэропорта "Манас" и распорядился оказать им материальную помощь", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

По словам собеседника агентства, А.Атамбаев распорядился оказать помощь в лечении пострадавших.

"Правительству Киргизии поручено тщательно расследовать причины трагедии и принять меры по устранению последствий авиакатастрофы", - подчеркнули в пресс-службе.

По последним данным, количество погибших в результате авиакатастрофы недалеко от аэропорта "Манас" составляет 32 человека, среди них - четыре члена экипажа разбившегося лайнера, еще 10 человек пострадали.