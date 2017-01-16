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СНГ 16.01.2017 09:20

Президент Киргизии соболезнует семьям погибших в авиакатастрофе под Бишкеком, поручил провести тщательное расследование

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения грузового самолета Boeing 747-400 авиакомпании "Турецкие авиалинии" и поручил правительству тщательно исследовать причины авиакатастрофы.

"Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения грузового самолета в районе аэропорта "Манас" и распорядился оказать им материальную помощь", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

По словам собеседника агентства, А.Атамбаев распорядился оказать помощь в лечении пострадавших.

"Правительству Киргизии поручено тщательно расследовать причины трагедии и принять меры по устранению последствий авиакатастрофы", - подчеркнули в пресс-службе.

По последним данным, количество погибших в результате авиакатастрофы недалеко от аэропорта "Манас" составляет 32 человека, среди них - четыре члена экипажа разбившегося лайнера, еще 10 человек пострадали.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АВИАКАТАСТРОФА, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]