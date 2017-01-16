Официальные курсы Центробанка: 1,7867 AZN/$1, 1,8959 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 16 января сохранил на уровне 1,7867 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 16 января ЦБА установил на уровне 1,8959 манат/1EUR против 1,897 манат/1EUR на 13 января. Тем самым манат укрепился к евро на 0,058%.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 16 января Центробанк установил на уровне 0,03 манат/1RUB против 0,0301 манат/1RUB на 13 января. Таким образом, манат к рублю укрепился на 0,3322%

А.Азизов