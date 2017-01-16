Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7867 EUR   1.897 RUR   0.0301 GBR   2.1739 TRY   0.4742

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.01 Brent   56.01

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 18 Янв 19 Янв

Макроэкономика 16.01.2017 09:37

Официальные курсы Центробанка: 1,7867 AZN/$1, 1,8959 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 16 января сохранил на уровне 1,7867 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 16 января ЦБА установил на уровне 1,8959 манат/1EUR против 1,897 манат/1EUR на 13 января. Тем самым манат укрепился к евро на 0,058%.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 16 января Центробанк установил на уровне 0,03 манат/1RUB против 0,0301 манат/1RUB на 13 января. Таким образом, манат к рублю укрепился на 0,3322%

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МАНАТ, ВАЛЮТЫ, КУРС


Похожие новости


Официальные курсы Центробанка: 1,7867 AZN/$1, 1,897 AZN/1EUR Манат подешевел к евро на 0,48%, к рублю - на 0,68% Манат к евро укрепился к евро на 0,56%, к рублю - на 0,34% Манат к евро подешевел на 0,78%, укрепился к рублю на 0,67% Манат к евро укрепился на 0,51%, к рублю - на 0,33% Курс манат/доллар на выходные остался без изменений

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]