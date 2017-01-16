Гройсман и Байден подвели итоги взаимодействия Украины и США при Обаме, а также обсудили дальнейшее сотрудничество между странами

В понедельник состоялась встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с вице-президентом США Джо Байденом, в ходе которой стороны подвели итоги взаимодействия с США под руководством администрации президента Барака Обамы, обсудили движение Украины по пути реформ и дальнейшее сотрудничество.
"Я хочу заверить вас в том, что мое правительство и я лично как премьер-министр не собираемся останавливаться на пути проведения изменений внутри страны. Мы и дальше будем идти по пути реформ, которые принесут мир, стабильность и спокойствие в нашем государстве. Мы будем делать все для того, чтобы Украина состоялась, чтобы усилия, которые прилагались и прилагаются, привели нас к успеху. Я точно знаю, что изменения, которые мы делаем, будут лучшим вкладом в успех нашей страны", - цитирует В.Гройсмана пресс-служба украинского правительства в понедельник.
Премьер-министр подчеркнул готовность Украины к дальнейшему развитию стратегического партнерства с США. Он отметил важность помощи США для трансформации Украины в ключевых направлениях, среди которых: реформирование таможенной службы, борьба с коррупцией, проведение децентрализации и поддержка энергетической безопасности.
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