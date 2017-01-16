Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7867 EUR   1.8959 RUR   0.03 GBR   2.1495 TRY   0.4754

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.37 Brent   55.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 18 Янв 19 Янв

СНГ 16.01.2017 13:16

Гройсман и Байден подвели итоги взаимодействия Украины и США при Обаме, а также обсудили дальнейшее сотрудничество между странами

В понедельник состоялась встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с вице-президентом США Джо Байденом, в ходе которой стороны подвели итоги взаимодействия с США под руководством администрации президента Барака Обамы, обсудили движение Украины по пути реформ и дальнейшее сотрудничество.

"Я хочу заверить вас в том, что мое правительство и я лично как премьер-министр не собираемся останавливаться на пути проведения изменений внутри страны. Мы и дальше будем идти по пути реформ, которые принесут мир, стабильность и спокойствие в нашем государстве. Мы будем делать все для того, чтобы Украина состоялась, чтобы усилия, которые прилагались и прилагаются, привели нас к успеху. Я точно знаю, что изменения, которые мы делаем, будут лучшим вкладом в успех нашей страны", - цитирует В.Гройсмана пресс-служба украинского правительства в понедельник.

Премьер-министр подчеркнул готовность Украины к дальнейшему развитию стратегического партнерства с США. Он отметил важность помощи США для трансформации Украины в ключевых направлениях, среди которых: реформирование таможенной службы, борьба с коррупцией, проведение децентрализации и поддержка энергетической безопасности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, США, КОНТАКТЫ


Похожие новости


Байден прибыл в Киев Обама продлил санкции против России, введенные в марте 2014 года из-за ситуации на Украине Яценюк судится с блогером, который написал о покупке им 24 вилл в Майами Санкции против РФ должны быть продлены - разговор Порошенко с Байденом Только США имеют влияние на Киев - Путин Нуланд и замглавы администрации президента Украины обсудили планы по стабилизации ситуации в Донбассе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]