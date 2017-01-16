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Дальнее зарубежье 16.01.2017 13:31

Гуманитарная организация сообщила о разрыве между богатыми и бедными в Бельгии и в мире

В связи с очередным экономическим форумом в Давосе неправительственная организация Oxfam, занимающаяся борьбой с бедностью, вывела статистику соотношения состояния бедных и богатых в Бельгии и в мире, которую в понедельник опубликовал интернет-сайт газеты "Суар".

В публикации отмечается, что, хотя Бельгия и не является примером страны самого большого неравенства граждан, тем не менее, и в ней имущественный разрыв между богатыми и бедными показателен: 10% самых богатых бельгийцев, по данным Oxfam, обладают примерно половиной совокупного состояния нации. При этом 1% наиболее богатых владеет 18%, сообщает издание.

В целом же в мире, пишет "Суар", восемь человек - все представители Запада - обладают таким же состоянием, как 3,6 млрд человек.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, БЕДНОСТЬ, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]