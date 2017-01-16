Япония и США подписали соглашение о сокращении сферы судебной неприкосновенности служащих американских баз

Япония и США в понедельник подписали документ, дополняющий договор о статусе персонала американских военных баз в Японии и ограничивающий иммунитет их гражданских служащих от местных судебных органов, сообщает сайт японского издания "Майнити".
"Посредством реализации дополнительного соглашения... мы ожидаем, что управление гражданскими служащими в рядах американских военных в Японии будет проводиться более строго", - говорится в совместном заявлении МИД и министерства обороны Японии.
Однако в МИД Японии отметили, что пока точно неясно, сколько именно гражданских служащих на военных базах США лишатся защиты от судебной неприкосновенности.
В МИД при этом уточнили, что всего на американских базах в Японии работают около 7,3 тыс. человек, которых определяют как гражданских служащих. 2,3 тыс. из них работают по подряду.
Переговорам на тему внесения дополнений в договор о статусе американских военнослужащих предшествовали неоднократные инциденты с участием военных США в японской префектуре Окинава, включая изнасилования и нападения, что в течение долгого времени вызывало недовольство местных жителей.
Кроме этого, ранее на Окинаве заявляли, что не одна префектура Окинава, но и остальная Япония должна нести на себе бремя содержания американской военной инфраструктуры. По оценкам западных СМИ, хотя остров Окинава занимает около 1% территории Японии, здесь размещены 75% американских военных, несущих службу в Японии.
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