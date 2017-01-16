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Дальнее зарубежье 16.01.2017 13:43

Япония и США подписали соглашение о сокращении сферы судебной неприкосновенности служащих американских баз

Япония и США в понедельник подписали документ, дополняющий договор о статусе персонала американских военных баз в Японии и ограничивающий иммунитет их гражданских служащих от местных судебных органов, сообщает сайт японского издания "Майнити".

"Посредством реализации дополнительного соглашения... мы ожидаем, что управление гражданскими служащими в рядах американских военных в Японии будет проводиться более строго", - говорится в совместном заявлении МИД и министерства обороны Японии.

Однако в МИД Японии отметили, что пока точно неясно, сколько именно гражданских служащих на военных базах США лишатся защиты от судебной неприкосновенности.

В МИД при этом уточнили, что всего на американских базах в Японии работают около 7,3 тыс. человек, которых определяют как гражданских служащих. 2,3 тыс. из них работают по подряду.

Переговорам на тему внесения дополнений в договор о статусе американских военнослужащих предшествовали неоднократные инциденты с участием военных США в японской префектуре Окинава, включая изнасилования и нападения, что в течение долгого времени вызывало недовольство местных жителей.

Кроме этого, ранее на Окинаве заявляли, что не одна префектура Окинава, но и остальная Япония должна нести на себе бремя содержания американской военной инфраструктуры. По оценкам западных СМИ, хотя остров Окинава занимает около 1% территории Японии, здесь размещены 75% американских военных, несущих службу в Японии.

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Тэги: ЯПОНИЯ, США, БАЗЫ, ПЕРСОНАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]