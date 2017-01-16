Марин Ле Пен заявила, что не контактировала с Трампом в ходе визита в Нью-Йорк

Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что не встречалась с избранным президентом США Дональдом Трампом и его командой в ходе недавнего визита в Нью-Йорк.
В интервью французскому телеканалу БФМ-ТВ, отвечая на вопрос журналиста, контактировала ли она с Д.Трампом или его окружением во время визита в Нью-Йорк, она сказала: "Нет".
"Мы не контактировали с командой Дональда Трампа, потому что сейчас не время - в данный момент они занимаются переходом власти, а это очень важный момент", - добавила М.Ле Пен.
"Но я думаю, что в ближайшем будущем не будет никаких трудностей для того, чтобы мы смогли продолжить рабочие отношения с его командой и даже улучшить их", - отметила она.
Кроме того, в интервью радиостанции РТЛ М.Ле Пен заявила, что поездка носила "частный характер и не была частью предвыборной кампании".
Ранее СМИ сообщали, что М.Ле Пен была замечена в ресторане небоскреба "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке, где находятся офисы Д.Трампа. По их информации, она также посетила коктейльную вечеринку, организованную в одной из квартир в небоскребе ее другом - Гуидо Ломбарди.
М.Ле Пен - кандидат в президенты Франции. Согласно опросам, у нее хорошие шансы пройти во второй тур, однако победить на выборах ей вряд ли удастся.
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