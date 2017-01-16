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Дальнее зарубежье 16.01.2017 14:16

Facebook примет меры против распространения фальшивых новостей в Германии

В компании Facebook объявили о мерах по предотвращению распространения фальшивых новостей в преддверии выборов в Германии, сообщает в понедельник агентство АП.

В компании также рассказали о привлечении представителей медиа-сообщества, которые займутся проверкой фактов в новостях, публикуемых в Германии, и объявили об обновлениях, которые позволят пользователям сайта быстрее сообщать о недостоверности информации.

Выборы в Германии должны состояться в сентябре этого года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВЫБОРЫ, FACEBOOK, НОВОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]