Facebook примет меры против распространения фальшивых новостей в Германии

В компании Facebook объявили о мерах по предотвращению распространения фальшивых новостей в преддверии выборов в Германии, сообщает в понедельник агентство АП.

В компании также рассказали о привлечении представителей медиа-сообщества, которые займутся проверкой фактов в новостях, публикуемых в Германии, и объявили об обновлениях, которые позволят пользователям сайта быстрее сообщать о недостоверности информации.

Выборы в Германии должны состояться в сентябре этого года.