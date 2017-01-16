Порошенко рассчитывает на эффективное сотрудничество с США при Трампе

Руководство Украины надеется на плодотворное сотрудничество с США при администрации президента Дональда Трампа, заявил президент Петр Порошенко.

"Сегодня мы детально обменялись с господином вице-президентом мыслями о пути дальнейшего построения американо-украинского стратегического партнерства, мы уважаем демократический выбор американского народа, и готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией", - сказал П.Порошенко в понедельник на совместном брифинге с вице-президентом США Джозефом Байденом в Киеве.