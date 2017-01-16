Президент Узбекистана на заседании правительства раскритиковал работу компаний нефтегазовой и химической отрасли, автопрома

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании правительства по итогам социально-экономического развития в 2016 году заявил о проблемах в нефтегазовой отрасли, автопроме и химической промышленности.
Текст выступления главы государства обнародован в понедельник в центральных СМИ страны.
Президента подверг острой критике работу ряда отраслей и ведомств. В частности, он указал на недостатки в работе НХК "Узбекнефтегаз", АО "Узкимесаноат" (Узхимпром) и автопрома.
"В системе компании "Узбекнефтегаз" несмотря на огромные капитальные вложения в 2010-2016 годах, которые составили почти $20 млрд, снизилась добыча жидких углеводородов и природного газа", - сказал Ш.Мирзиеев.
Он указал, что импорт данного сырья увеличился в 1,3 раза. Постоянно срываются сроки реализации крупных и жизненно важных проектов.
"В системе "Узтрансгаз", где работают 40 тысяч человек, просроченная дебиторская задолженность выросла на 14%", - сказал президент.
Ш.Мирзиеев также остановился на недостатках в системе АО "Узхимпрома".
"Почему постоянно "лихорадит" эту отрасль? Кто персонально должен ответить за недопоставки и дефицит фосфорных удобрений для сельского хозяйства? Во сколько раз за минувшее десятилетие увеличилась цена минеральных удобрений, во сколько раз уменьшилась себестоимость минеральных удобрений?", - такие вопросы поставил президент перед руководителями отрасли.
Ш.Мирзиеев также обратил внимание на то, что при наличии у АО "Узбекэнерго" огромной армии работников - 67 тыс. человек, в том числе так называемых "сборщиков" платежей, невозможно разобраться в истинных причинах огромной дебиторской задолженности.
По мнению главы государства, положение дел, которое сложилось в комплексе машиностроения, вызывает серьезное беспокойство. Особо он остановился на недостатках в деятельности автопрома страны.
"Прежде всего, в отрасли автомобильной промышленности... объемы производства за последние три года сократились в 2,8 раза. Это серьезно повлияло на темпы роста не только промышленности, но и валового внутреннего продукта республики. При этом импорт многократно превышает экспорт, а уровень локализации составляет менее 20 процентов от импорта", - сказал Ш.Мирзиеев.
Он подчеркнул, что нужно принять принципиально новую систему развития автомобильной промышленности, добиться повышения конкурентоспособности ее продукции, прежде всего на рынках ближнего и дальнего зарубежья.
"При этом я имею в виду не так называемую "отверточную сборку", а устойчивое развитие основной и вспомогательных отраслей, дальнейшее снижение излишних издержек и себестоимости, а также увеличение рентабельности, повышение уровня локализации и сокращение импорта", - сказал президент.
В ходе заседания глава Узбекистана также подверг критике министерства и ведомства социальной и других сфер, поставил конкретные задачи по преодолению накопившихся проблем.
Ш.Миризеев акцентировал свое внимание на трех важнейших требованиях, от которых зависит реализация определенных на 2017 год и последующий период задач. В их числе он назвал персональную ответственность руководителей всех рангов за конечные результаты работы, а также повсеместное обеспечение четкого порядка и твердой дисциплины.
"Третье требование - это обеспечение чистоты наших рядов и кадров, а также предупреждение и искоренение любых негативных проявлений в работе", - сказал он.
Завершая свое выступление, президент выразил надежду на то, что критика будет воспринята правильно.
У нашего народа есть такая пословица: "Правду, даже если она горькая, скажет только настоящий друг". Надеюсь, что высказанная сегодня критика будет воспринята правильно", - заключил глава государства.
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