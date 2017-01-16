Жители Грузии главной проблемой страны считают безработицу - опрос

Большинство жителей Грузии самой важной национальной проблемой называют отсутствие рабочих мест, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные социологического исследования, проведенного Национально-демократическим институтом США (NDI).

Согласно результатам опроса, вопрос рабочих мест волнует 58% опрошенных, что на 2 п. п. больше, чем было зафиксировано NDI полгода назад. На втором месте рост цен - 38%, на третьем - бедность (30%), далее следуют территориальная целостность Грузии - 27% и пенсии (24%) и другие вопросы.

При этом лишь 34% опрошенных считают себя занятыми, а 66% заявляют, что не являются таковыми. На вопрос улучшилось или нет положение его и его семьи после парламентских выборов в октябре 2012 года, 26% респондентов ответили, что ухудшилось, 17% заявили, что улучшилось, по оценке 56% - все осталось по-прежнему.

27% респондентов считают, что Грузия развивается в неправильном направлении, в то же время 32% позитивно оценивают курс правительства. По мнению 36% опрошенных, за последнее время в стране вообще ничего не изменилось, у 5% нет ответа на этот вопрос.

Социологическое исследование проводилось по всей Грузии с 4 ноября по 4 декабря 2016 года. На основе представительной выборки путем прямого интервьюирования были опрошены 3141 человек. Погрешность результатов опроса оценивается в 1,8%.

Исследование NDI было профинансировано Шведским агентством международного развития и сотрудничества (SIDA). Опрос проводил Центр исследовательских ресурсов Кавказа (CRRC-Грузия).