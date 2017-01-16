В Испании арестован вербовщик игиловцев

Полиция испанского города Сан-Себастьян арестовала мужчину, которой занимался вербовкой людей для "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ - ИФ), сообщает в понедельник испанское МВД.
"Задержанный проявлял большую активность, вступал в контакт с молодыми людьми, подверженными риску социальной изоляции, легко поддающимися влиянию и эмоционально уязвимыми, а также пользовался своей работой тренера по боксу, чтобы завоевать их доверие", - сообщили в МВД.
Согласно сообщению, задержанный - испанский подданный марокканского происхождения, занимался вербовкой для ИГ, в том числе через интернет, с 2010 года.
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