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Дальнее зарубежье 16.01.2017 13:16

В Испании арестован вербовщик игиловцев

Полиция испанского города Сан-Себастьян арестовала мужчину, которой занимался вербовкой людей для "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ - ИФ), сообщает в понедельник испанское МВД.

"Задержанный проявлял большую активность, вступал в контакт с молодыми людьми, подверженными риску социальной изоляции, легко поддающимися влиянию и эмоционально уязвимыми, а также пользовался своей работой тренера по боксу, чтобы завоевать их доверие", - сообщили в МВД.

Согласно сообщению, задержанный - испанский подданный марокканского происхождения, занимался вербовкой для ИГ, в том числе через интернет, с 2010 года.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ИСЛАМИСТЫ, ВЕРБОВЩИК, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]