Расследовать авиакатастрофу под Бишкеком будут представители МАК, Киргизии и Турции

Авиакатастрофа вблизи аэропорта "Манас" будет расследоваться согласно авиационным правилам Киргизии, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в киргизском Агентстве гражданской авиации (АГА).
По словам собеседника агентства, "данная авиакатастрофа будет расследоваться в соответствии с авиационными правилами Киргизии - "Расследование авиационных происшествий и инцидентов".
"Агентство гражданской авиации республики направит уведомления об авиационном происшествии в ИКАО (Международная организация гражданской авиации), МАК (Межгосударственный авиационный комитет), авиационным властям Турции, а также государству-разработчику воздушного судна", - сказал источник.
"Органом по расследованию в соответствии делегированным полномочиями является МАК СНГ. Создается комиссия по расследованию, которая будет состоять из преимущественно из экспертов АГА, МАК и возможно представителей авиационных властей Турции. Члены оперативного штаба, созданного сегодня утром правительством Киргизии, будут также оказывать всяческое содействие", - пояснили в АГА Киргизии.
"Помимо этого, создана специальная правительственная комиссия по данному авиапроисшествию", - уточнили в ведомстве.
Воздушное судно Боинг 747, выполнявшее грузовой рейс по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, в 07.17 утра 16 января 2017 года потерпело крушение в районе аэропорта "Манас". Самолет при заходе на посадку в 1,5-2 км от взлетно-посадочной полосы рухнул на жилые дома дачного участка Сокулукского района Чуйской области (север Киргизии).
Самолет принадлежал авиакомпании ACT Airlines, зарегистрированной на территории Турции с базированием в городе Стамбул. 51% компании принадлежит турецкому гражданину, 49% - китайской HNA Group. Борт был арендован "Турецкими авиалиниями" (самолет и экипаж принадлежат ACT Airlines) для выполнения карго рейса Гонконг-Бишкек-Стамбул.
По словам генерального директора "Кыргызаэронавигация" Улукбека Рахманова, на момент приземления самолета видимость была нормальной, в связи с чем было дано разрешение на его посадку.
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