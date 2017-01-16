Takata признала свою вину в нарушениях, выплатит в США штраф в размере $1 млрд

Японский производитель автокомпонентов Takata Corp., находящийся в центре глобального скандала с дефектными подушками безопасности, признал свою вину в нарушениях и согласился выплатить $1 млрд в рамках урегулирования этого дела в США.

Сумма включает в себя штраф в размере $25 млн. Остальные $975 млн пойдут на выплату компенсаций владельцам автомобилей с дефектными подушками безопасности, а также потребителям, пострадавшим в результате этой неисправности, цитирует газета Financial Times материалы суда.

Как сообщалось, в минувшую пятницу федеральный суд американского штата Мичиган предъявил обвинения трем топ-менеджерам Takata. Суд утверждает, что они знали о наличии дефекта в выпускаемых компанией насосах подушек безопасности и других проблемах, выявленных в рамках тестирования, с 2000 года и регулярно обсуждали между собой возможности подделки результатов тестов, отмечают обвинители.

Топ-менеджеры публиковали фальшивые отчеты о качестве продукции, скрывая от автопроизводителей реальное положение вещей.

Тем временем, дефекты выпущенных Takata подушек безопасности считаются причиной 184 случаев ранения людей и 11 смертельных случаев.

В общей сложности порядка 29 млн автомобилей, использующих 46 млн неисправных насосов подушек безопасности Takata, отозвано в США, свидетельствуют данные Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA).

В следующие три года будет отозвано еще 42 млн автомобилей, использующих 69 млн неисправных деталей.

Акции Takata по итогам торгов в Токио в понедельник подешевели на 11%.