НАТО беспокоят слова Трампа о том, что альянс устарел - Штайнмайер

Заявления избранного президента США Дональда Трампа о том, что НАТО представляет собой пережиток прошлого, вызывают у членов альянса обеспокоенность, сказал в понедельник глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Высказывания, сделанные во время интервью избранным американским президентом, были восприняты в Брюсселе с удивлением и взволнованностью. И, как я полагаю, не только в Брюсселе", - сказал министр в понедельник после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

При этом Ф.-В.Штайнмайер еще раз подчеркнул, что оценка НАТО как устаревшей организации вызвала обеспокоенность.

Д.Трамп повторил оценку НАТО как "устаревшей" организации в интервью газетам "Таймс" и "Вельт". Об этом же избранный президент США заявлял в ходе предвыборной кампании. По мнению Д.Трампа, Североатлантический альянс был сформирован много лет назад, а также его страны-члены "не платят то, что должны".