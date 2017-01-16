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Дальнее зарубежье 16.01.2017 13:41

НАТО беспокоят слова Трампа о том, что альянс устарел - Штайнмайер

Заявления избранного президента США Дональда Трампа о том, что НАТО представляет собой пережиток прошлого, вызывают у членов альянса обеспокоенность, сказал в понедельник глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Высказывания, сделанные во время интервью избранным американским президентом, были восприняты в Брюсселе с удивлением и взволнованностью. И, как я полагаю, не только в Брюсселе", - сказал министр в понедельник после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

При этом Ф.-В.Штайнмайер еще раз подчеркнул, что оценка НАТО как устаревшей организации вызвала обеспокоенность.

Д.Трамп повторил оценку НАТО как "устаревшей" организации в интервью газетам "Таймс" и "Вельт". Об этом же избранный президент США заявлял в ходе предвыборной кампании. По мнению Д.Трампа, Североатлантический альянс был сформирован много лет назад, а также его страны-члены "не платят то, что должны".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, НАТО, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]