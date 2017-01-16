Дата возобновления межсирийских переговоров в Женеве пока неизвестна - Штайнмайер

Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в понедельник заявил, что не располагает информацией о сроках возобновления переговоров по Сирии в Женеве.

"Когда именно ожидается возобновление переговоров в Женеве, пока сказать невозможно", - отметил министр, выступая с речью в Брюсселе.

При этом Ф.-В.Штайнмайер подчеркнул, что лидеры ЕС должны обратить пристальное внимание на процесс выработки решения по Сирии.

"Безусловно, мы внимательно следим за усилиями России, Турции и остальных участников, которые вносят свой вклад в деэскалацию (ситуации в Сирии - ИФ). Мы должны обсудить роль Европы в дальнейшем процессе, а также настоять на том, чтобы процесс переговоров о будущем Сирии вновь перешел в руки ООН", - добавил глава германского внешнеполитического ведомства.