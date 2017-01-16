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Дальнее зарубежье 16.01.2017 14:07

Дата возобновления межсирийских переговоров в Женеве пока неизвестна - Штайнмайер

Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в понедельник заявил, что не располагает информацией о сроках возобновления переговоров по Сирии в Женеве.

"Когда именно ожидается возобновление переговоров в Женеве, пока сказать невозможно", - отметил министр, выступая с речью в Брюсселе.

При этом Ф.-В.Штайнмайер подчеркнул, что лидеры ЕС должны обратить пристальное внимание на процесс выработки решения по Сирии.

"Безусловно, мы внимательно следим за усилиями России, Турции и остальных участников, которые вносят свой вклад в деэскалацию (ситуации в Сирии - ИФ). Мы должны обсудить роль Европы в дальнейшем процессе, а также настоять на том, чтобы процесс переговоров о будущем Сирии вновь перешел в руки ООН", - добавил глава германского внешнеполитического ведомства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]