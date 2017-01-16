Крупнейший банк Азербайджана увеличивает уставный капитал на 93,5%

Международный банк Азербайджана (МБА) увеличит уставный капитал на 93,5% - до 1 млрд 241 млн 287 тыс. 247,85 манатов за счет допэмиссии акций на 600 млн манатов.

"Проспект эмиссии акций МБА на сумму в 600 млн манатов зарегистрирован со стороны Палаты по надзору за финансовыми рынками. Таким образом, уставный капитал МБА будет доведен до 1 млрд 241 млн 287 тыс. 247,85 манатов", - отмечается в сообщении банка.

«Повышение уставного капитала - очередной наш шаг в рамках мероприятий по санации МБА», - сказал председатель правления банка Халид Ахадов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, будут предприняты и другие шаги, направленные на укрепление капитальной базы МБА.

В настоящее время уставный капитал банка 641 млн 287 тыс. 247,85 манатов.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Основным акционером банка является министерство финансов (54,96%). Еще одним крупным акционером является государственное ЗАО "Аграркредит" (27,26%).

А.Ахундов