Крупнейший банк Азербайджана увеличивает уставный капитал на 93,5%

Международный банк Азербайджана (МБА) увеличит уставный капитал на 93,5% - до 1 млрд 241 млн 287 тыс. 247,85 манатов за счет допэмиссии акций на 600 млн манатов.
"Проспект эмиссии акций МБА на сумму в 600 млн манатов зарегистрирован со стороны Палаты по надзору за финансовыми рынками. Таким образом, уставный капитал МБА будет доведен до 1 млрд 241 млн 287 тыс. 247,85 манатов", - отмечается в сообщении банка.
«Повышение уставного капитала - очередной наш шаг в рамках мероприятий по санации МБА», - сказал председатель правления банка Халид Ахадов, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, будут предприняты и другие шаги, направленные на укрепление капитальной базы МБА.
В настоящее время уставный капитал банка 641 млн 287 тыс. 247,85 манатов.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Основным акционером банка является министерство финансов (54,96%). Еще одним крупным акционером является государственное ЗАО "Аграркредит" (27,26%).
А.Ахундов
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