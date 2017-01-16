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Финансы 16.01.2017 14:13

Крупнейший банк Азербайджана увеличивает уставный капитал на 93,5%

Международный банк Азербайджана (МБА) увеличит уставный капитал на 93,5% - до 1 млрд 241 млн 287 тыс. 247,85 манатов за счет допэмиссии акций на 600 млн манатов.

"Проспект эмиссии акций МБА на сумму в 600 млн манатов зарегистрирован со стороны Палаты по надзору за финансовыми рынками. Таким образом, уставный капитал МБА будет доведен до 1 млрд 241 млн 287 тыс. 247,85 манатов", - отмечается в сообщении банка.

«Повышение уставного капитала - очередной наш шаг в рамках мероприятий по санации МБА», - сказал председатель правления банка Халид Ахадов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, будут предприняты и другие шаги, направленные на укрепление капитальной базы МБА.

В настоящее время уставный капитал банка 641 млн 287 тыс. 247,85 манатов.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Основным акционером банка является министерство финансов (54,96%). Еще одним крупным акционером является государственное ЗАО "Аграркредит" (27,26%).

А.Ахундов

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Тэги: МБА, КАПИТАЛ, ПОВЫШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]