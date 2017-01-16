Население Азербайджана за 2016г увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 1,5%

Население Азербайджана приобрело в 2016 году в объектах торговли потребительских товаров на сумму 30,2 млрд манатов, что на 1,5% превышает показатель 2015 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 15,1 млрд манатов (рост по сравнению с 2015г на 2,1%), 15,1 млрд манатов – на непродовольственные товары (рост на 0,8%).
Н.Аббасова
Официальный Баку направлял российской стороне ноту с просьбой прояснить участие карабахских команд в фестивале КВН в Сочи
Алиев соболезнует Атамбаеву в связи с гибелью людей в результате авиакатастрофы вблизи Бишкека
Армения нагнетает напряженность на линии карабахского фронта – Минобороны Азербайджана
Житель прифронтовой зоны в Азербайджане погиб в результате взрыва мины
Правоохранительные органы Азербайджана изъяли более 2 кг героина у жителя Баку
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека, еще 12 пострадали – МВД
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
В ЕС обсуждают планы работы с США по Сирии и Ближнему Востоку
Более 70% граждан Грузии поддерживают курс правительства по вступлению в ЕС - опрос
В НАТО подтвердили позицию Столтенберга относительно обязательств США в альянсе при Трампе
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии