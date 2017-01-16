Население Азербайджана за 2016г увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 1,5%

Население Азербайджана приобрело в 2016 году в объектах торговли потребительских товаров на сумму 30,2 млрд манатов, что на 1,5% превышает показатель 2015 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 15,1 млрд манатов (рост по сравнению с 2015г на 2,1%), 15,1 млрд манатов – на непродовольственные товары (рост на 0,8%).

Н.Аббасова