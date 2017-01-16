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Бизнес и законодательство 16.01.2017 14:23

Ненефтяной экспорт Азербайджана за 11 месяцев 2016 года сократился на 18%

Объем ненефтяного экспорта из Азербайджана в январе-ноябре 2016 года сократился по сравнению с показателем аналогичного периода 2015 года на 17,8% - до $1 млрд 117,7 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

"В январе-ноябре 2016 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $19 млрд 606,2 млн. При этом экспорт составил $11 млрд 889,5 млн. На долю ненефтяного экспорта пришлось $1 млрд 117,7 млн при спаде на 17,8% и удельном весе в 9,4% от общего объема экспорта", - отметили в Госкомстате.

Положительное сальдо во внешней торговле по итогам 11 месяцев составило $4 млрд 172,8 млн.

Как сообщалось ранее, в 2015 году ненефтяной экспорт из Азербайджана увеличился на 2,7% - до $1 млрд 581,2 млн.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]