Ненефтяной экспорт Азербайджана за 11 месяцев 2016 года сократился на 18%

Объем ненефтяного экспорта из Азербайджана в январе-ноябре 2016 года сократился по сравнению с показателем аналогичного периода 2015 года на 17,8% - до $1 млрд 117,7 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
"В январе-ноябре 2016 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $19 млрд 606,2 млн. При этом экспорт составил $11 млрд 889,5 млн. На долю ненефтяного экспорта пришлось $1 млрд 117,7 млн при спаде на 17,8% и удельном весе в 9,4% от общего объема экспорта", - отметили в Госкомстате.
Положительное сальдо во внешней торговле по итогам 11 месяцев составило $4 млрд 172,8 млн.
Как сообщалось ранее, в 2015 году ненефтяной экспорт из Азербайджана увеличился на 2,7% - до $1 млрд 581,2 млн.
А.Азизов
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