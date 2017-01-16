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СНГ 16.01.2017 17:02

В рамках спецоперации в Чечне задержали порядка 60 членов бандполья, связанного с ИГИЛ - источник

Почти 60 боевиков и их пособников, связанных с террористической организацией ИГИЛ (запрещена в РФ), были задержаны в ходе многодневной спецоперации, которая проводилась в Чеченской республике, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

"В ходе спецоперации в Чечне ликвидированы четыре боевика, еще порядка 60 задержаны", - сказал собеседник агентства.

"Вся сеть тесно связанного с ИГИЛ бандподполья раскрыта", - заявил источник.

По словам собеседника "Интерфакса", масштабная спецоперация проводилась на территории Курчалоевского района, нескольких населённых пунктах Шалинского района, а также в Грозном.

11 января глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил журналистам, что в ходе проведения спецоперации были уничтожены четверо боевиков. "В ходе проведения спецоперации в населенных пунктах Курчалоевского района в среду вечером уничтожены четверо боевиков. Еще один бандит, воспользовавшись темным временем суток, скрылся", - сказал Р.Кадыров.

В минувшую субботу Рамзан Кадыров сообщил о задержании в Грозном террориста, которому удалось скрыться 11 января при проведении спецоперации в селе Гелдаган Курчалоевского района. "Задержан особо опасный террорист Имран Дацаев. Он ранее сбежал при проведении спецоперации в селе Гелдаган. Его настигли в районе площади "Минутка" во дворе торгового центра "Орбита". Сотрудники полиции блокировали бандита и предложили сдаться. Он бросил в их строну гранату. Дацаева удалось взять живым", - написал Р.Кадыров на своей странице в Инстаграм.

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Тэги: РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, СПЕЦОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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