Официальный Баку направлял российской стороне ноту с просьбой прояснить участие карабахских команд в фестивале КВН в Сочи

Официальный Баку направил на минувшей недели в МИД России ноту с просьбой внести ясность в участие на 28-м Международном фестивале КВН в Сочи команд, представляющих самопровозглашенный режим в Нагорном Карабахе.
Как сообщалось ранее, команды КВН "С хлебом и солью" и "DeleYaman", представляющие самопровозглашенный режим в Нагорном Карабахе были приглашены на 28-ой международный фестиваль международного союза "Клуба веселых и находчивых" и творческого объединения "АМИК" в Сочи, который проходит 10-23 января.
"МИД Азербайджана обратился на минувшей неделе в МИД России с просьбой использовать свое влияние с целью внесения ясности в вопрос участия представителей самопровозглашенного режима Нагорно-Карабахского региона Азербайджана в 28-м Международном фестивале КВН в Сочи", - заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев
С заявлением относительно участия представляющих сепаратистский режим Нагорно-Карабахского региона команд в Сочи выступило также Министерство молодежи и спорта Азербайджана.
По сообщению Минмолодежи и спорта, во второй этап фестиваля прошли 81 команда, в том числе азербайджанская команда «Сборная Баку» и представляющая Москву «Сборная Армении».
«На отборочном этапе проходящего в Сочи с 10 по 23 января 28-го Международного фестиваля КВН регистрацию прошли около 500 команд, в том числе представляющие сепаратистский режим Нагорно-Карабахского региона Азербайджана две команды «С хлебом и солью» и «DeleYaman». Еще две команды представляли Армению и одна – «Сборная Армении» - Москву», - говорится в заявлении министерства.
В связи с этим министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов направил письмо на имя президента Международного союза КВН Александра Маслякова, были проведены переговоры с оргкомитетом фестиваля.
«Основное требование заключалось в том, что либо команды, представляющий Нагорно-Карабахский регион участвуют в фестивале в качестве представителей Азербайджана и из города Ханкенди, либо отстраняются от турнира. Наряду с этим в связи с этой темой МИД Азербайджана распространил заявление, в МИД России была направлена нота», - говорится в заявлении ММС.
В документе отмечается, что участие команд «С хлебом и солью» и «DeleYaman» в фестивале ограничилось отборочным этапом.
«Таким образом, планы созданного на оккупированной территории Азербайджана сепаратистского режима, превратить фестиваль КВН в Сочи в площадку для ведения агитации провалились. С целью оправдания этой неудачи армянская сторона пытается представить 2-3-минутную «разминку» своих команд в отборочном этапе фестиваля в качестве их полноценного участия на турнире», - подчеркивает Минмолодежи и спорта.
Р.Бабаев
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