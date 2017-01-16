Найден один из двух бортовых самописцев с грузового "Боинга-747-400" турецкой авиакомпании, разбившегося в понедельник утром недалеко от аэропорта "Манас" в пригороде Бишкека, сообщил "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь премьер-министра Киргизии Чынгыз Эсенгулов.
"На месте происшествия найден один из самописцев разбившегося самолета. Поиски второго черного ящика продолжаются", - заявил он.
Как сообщалось, грузовой "Боинг-747-400", принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта "Манас". Самолет упал на жилой поселок. По последним данным, погибли более 30 человек, включая четырех членов экипажа, большинство жертв катастрофы находились на земле. По предварительным данным, версия теракта исключается.
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