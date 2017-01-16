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Транспорт и связь 16.01.2017 14:43

AZAL до весны внедрил скидки на авиабилеты по ряду международных направлений

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) проводит «Зимнюю акцию» на авиабилеты по популярным туристическим направлениям, говорится в сообщении общества.

«При покупке авиабилетов эконом-класса «туда-обратно» в период с 15 января по 28 февраля будет применяться скидка до 20% при прилете или вылете из Баку по следующим направлениям: Лондон, Милан, Берлин, Париж, Прага, Тель-Авив, Дубай и Нью-Йорк», - отмечается в информации.

Период вылетов - 16 января – 15 марта 2017 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: AZAL, БИЛЕТЫ, АКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]