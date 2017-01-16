AZAL до весны внедрил скидки на авиабилеты по ряду международных направлений

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) проводит «Зимнюю акцию» на авиабилеты по популярным туристическим направлениям, говорится в сообщении общества.

«При покупке авиабилетов эконом-класса «туда-обратно» в период с 15 января по 28 февраля будет применяться скидка до 20% при прилете или вылете из Баку по следующим направлениям: Лондон, Милан, Берлин, Париж, Прага, Тель-Авив, Дубай и Нью-Йорк», - отмечается в информации.

Период вылетов - 16 января – 15 марта 2017 года.

Н.Аббасова