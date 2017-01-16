ООН требует срочно обеспечить доступ гумпомощи в осажденные районы в Сирии

Ряд учреждений ООН выступил с призывом незамедлительно обеспечить доступ гуманитарной помощи детям и их семьям в осажденных районах Сирии, сообщает в понедельник агентство АП.

Главы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной организации здравоохранения, управления ООН по делам беженцев и по координации гуманитарных вопросов требуют обеспечить "срочный, неограниченный и безопасный доступ" помощи, говорится в сообщении.

По их информации, более 700 тыс. человек, среди которых - большое количество детей, находятся в 15 осажденных районах Сирии. Многим из них не хватает "самых необходимых вещей для поддержания жизни". Кроме того, все они постоянно "подвергаются риску насилия".