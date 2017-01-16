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Дальнее зарубежье 16.01.2017 17:12

ООН требует срочно обеспечить доступ гумпомощи в осажденные районы в Сирии

Ряд учреждений ООН выступил с призывом незамедлительно обеспечить доступ гуманитарной помощи детям и их семьям в осажденных районах Сирии, сообщает в понедельник агентство АП.

Главы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной организации здравоохранения, управления ООН по делам беженцев и по координации гуманитарных вопросов требуют обеспечить "срочный, неограниченный и безопасный доступ" помощи, говорится в сообщении.

По их информации, более 700 тыс. человек, среди которых - большое количество детей, находятся в 15 осажденных районах Сирии. Многим из них не хватает "самых необходимых вещей для поддержания жизни". Кроме того, все они постоянно "подвергаются риску насилия".

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Тэги: ООН, СИРИЯ, ГУМПОМОЩЬ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]