На месте крушения грузового "Боинга-747-400" турецкой авиакомпании под Бишкеком зарегистрирован факт кражи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе МВД Киргизии

"Сокулукским районным отделением внутренних дел задержан гражданин республики 1985 года рождения, проживающий в населенном пункте, где произошла авиакатастрофа. У него дома обнаружены предметы с разбившегося самолета", - сказал собеседник агентства.

"У задержанного обнаружены коробки с электрическими чайниками и три сотовых телефона. Он доставлен в Сокулукский РУВД. Проводятся следственно-оперативные мероприятия. Возбуждено уголовное по статье "Кража" УК Киргизии", - сказал он.

Как сообщалось, грузовой "Боинг-747-400", принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта "Манас". Самолет упал на жилой поселок. По последним данным, погибли более 30 человек, включая четырех членов экипажа, большинство жертв катастрофы находились на земле. По предварительным данным, версия теракта исключается.