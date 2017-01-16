Анкара окажет помощь Бишкеку в расследовании авиакатастрофы - СМИ

Министерство транспорта, судоходства и коммуникаций Турции направит двух экспертов для помощи в расследовании причин крушения грузового самолета Boeing в Киргизии.

Министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан в телефонном разговоре выразил соболезнования своему киргизскому коллеге Джамшиту Халилову и сообщил о готовности Анкары оказать посильную помощь в расследовании причин крушения, сообщили в понедельник турецкие СМИ.

Грузовой Boeing 747, выполнявший рейс Гонконг-Бишкек, потерпел крушение в понедельник, 16 января, в 07:30 по местному времени. По предварительным данным, экипаж разбившегося самолета состоял из четырех граждан Турции. Кроме того, жертвами крушения стали более 30 жителей дачного поселка близ аэропорта "Манас" в Бишкеке.

В Киргизии 17 января объявлено днем траура.