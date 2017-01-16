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Регион 16.01.2017 15:09

Анкара окажет помощь Бишкеку в расследовании авиакатастрофы - СМИ

Министерство транспорта, судоходства и коммуникаций Турции направит двух экспертов для помощи в расследовании причин крушения грузового самолета Boeing в Киргизии.

Министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан в телефонном разговоре выразил соболезнования своему киргизскому коллеге Джамшиту Халилову и сообщил о готовности Анкары оказать посильную помощь в расследовании причин крушения, сообщили в понедельник турецкие СМИ.

Грузовой Boeing 747, выполнявший рейс Гонконг-Бишкек, потерпел крушение в понедельник, 16 января, в 07:30 по местному времени. По предварительным данным, экипаж разбившегося самолета состоял из четырех граждан Турции. Кроме того, жертвами крушения стали более 30 жителей дачного поселка близ аэропорта "Манас" в Бишкеке.

В Киргизии 17 января объявлено днем траура.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КИРГИЗИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]