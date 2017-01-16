Правоохранительные органы Азербайджана изъяли более 2 кг героина у жителя Баку

Более двух килограммов героина изъяли сотрудники Сабаильского РУП столицы у жителя Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД Азербайджана.
«В результате проведенных сотрудниками Сабаильского РУП оперативно-розыскных мероприятий у жителя Баку Сафара Ибрагимова было изъято 2,205 кг героина, 11 кг марихуаны и 9,6 гр. опиума», - говорится в сообщении.
Р.Бабаев
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