Правоохранительные органы Азербайджана изъяли более 2 кг героина у жителя Баку

Более двух килограммов героина изъяли сотрудники Сабаильского РУП столицы у жителя Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД Азербайджана.

«В результате проведенных сотрудниками Сабаильского РУП оперативно-розыскных мероприятий у жителя Баку Сафара Ибрагимова было изъято 2,205 кг героина, 11 кг марихуаны и 9,6 гр. опиума», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев