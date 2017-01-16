Amnesty International вновь призывает Минск ввести мораторий на смертную казнь

Международная неправительственная организация Amnesty International распространила обращение с очередным призывом к белорусским властям ввести мораторий на смертную казнь в связи с вынесением такого приговора белорусу Кириллу Козачку.
"Белоруссия осудила четырех человек к смерти в 2016 году и выполнила, по крайней мере, четыре расстрела. Это был год, который стал свидетелем шокирующих изменений относительно 2015 года, в котором расстрелы не имели места, что заставило многих надеяться, что мораторий на смертную казнь может быть введен", - говорится в распространенном обращении Amnesty International.
В организации подчеркнули, что организация выступает против смертной казни во всех случаях без исключения как нарушения права на жизнь, как и объявлено во Всеобщей Декларации прав человека. "Это необратимое, жестокое, бесчеловечное и унизительное для достоинства наказание", - добавили там.
В данной связи Amnesty International призвало международную общественность направить президенту Белоруссии Александру Лукашенко обращение с просьбой прекратить любые запланированные казни и ввести немедленный мораторий на приведение приговоров в исполнение с целью отмены смертной казни.
Гомельский областной суд Белоруссии 28 декабря приговорил к смертной казни - расстрелу К.Козачек, жителя Мозыря, убившего двух своих детей. Это был четвертый смертный приговор, вынесенный в Белоруссии в 2016 году.
Как сообщал Следственный комитет, убийство произошло 31 января 2016 года. Мужчина, находясь в своей квартире, умышленно лишил жизни 9-летнюю дочь и 17-летнего сына.
После совершения преступления мужчина приехал на съемную квартиру супруги, где она проживала со старшим сыном, и рассказал ей о содеянном, а затем по телефону сообщил об убийстве в милицию и выпрыгнул с балкона, пытаясь покончить жизнь самоубийством.
Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение Мозырской городской больницы. Впоследствии при исследовании крови обвиняемого в ней был обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,36 промилле.
Согласно заключению стационарной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый в период инкриминируемых ему деяний мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.
По данным следствия, обвиняемый совершил преступление из чувства мести к своей супруге, вызванном ее намерением расторгнуть с ним повторный брак и проживать раздельно. В октябре 2015 года женщина подала документы на развод. На момент совершения преступления супруги находились в бракоразводном процессе.
Белоруссия остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.
Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.
В ноябре прошедшего года стало известно об исполнении в Белоруссии трех смертных приговоров - в отношении Геннадия Яковицкого, Ивана Кулеша и Сергея Хмелевского.
Всего в 2016 году были исполнены четыре смертных приговора.
Смертную казнь осудили ЕС, БДИПЧ ОБСЕ и Amnesty International.
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