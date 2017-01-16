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Дальнее зарубежье 16.01.2017 15:27

Трамп пообещал ввести "страхование для всех" вместо Obamacare

Избранный президент США Дональд Трамп собирается заменить Obamacare, одно из ключевых достижений Барака Обамы в сфере здравоохранения, на "страхование для всех", заявил он в интервью Washington Post.

Он не сообщил детали новой программы медицинского страхования населения и намерен официально представить ее в пятницу, после инаугурации. По его словам, реформа предусматривает "меньшие суммы и намного меньшие расходы".

Кроме того, Д.Трамп заявил, что правительство будет напрямую обсуждать с фармацевтическими компаниями цены на лекарства. Фармацевтические компании до сих пор пользовались "политической защитой", но больше этого не будет, сказал он.

Реформа Obamacare (официальное название - Patient Protection and Affordable Care Act, закон о защите пациентов и доступной медицинской помощи) была осуществлена в 2010 году. В результате медицинское страхование в стране стало обязательным, однако бюджетные расходы существенно выросли. 12 января американский сенат проголосовал за начало отмены данного закона.

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Тэги: США, ТРАМП, МЕДИЦИНА, СТРАХОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]