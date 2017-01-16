При крушении Боинга под Бишкеком погибли 32 человека, в том числе 13 детей - МЧС Киргизии

По данным МЧС Киргизии, количество погибших в результате крушения грузового самолета "Боинг 747" на дачный поселок рядом с аэропортом "Манас", составляет 32 человека.

"Погибли 32 человека, среди них - десять мужчин, девять женщин и 13 детей", - сказал представитель МЧС "Интерфаксу".

Он добавил, что 12 человек пострадали.

Также, по данным МЧС Киргизии, в результате крушения самолета в поселке "Дача-Суу" полностью разрушены 17 домов, два дома сгорели и шесть домов частично разрушены.

Представитель МЧС отметил, что всего в поселке 43 участка, и дома построены на большинстве из них.

Грузовой "Боинг-747-400", принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта "Манас". Самолет упал на жилой поселок.