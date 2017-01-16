В НАТО подтвердили позицию Столтенберга относительно обязательств США в альянсе при Трампе

Представитель НАТО в понедельник подтвердил, что в альянсе уверены в приверженности США своим обязательствам перед другими странами-членами организации.

При этом в НАТО вновь процитировали выдержки из заявления генсека Йенса Столтенберга о взаимоотношениях США и альянса.

"Я уверен в том, что США сохранят свою приверженность НАТО, обязательствам в рамках Североатлантического альянса, а также гарантиям безопасности для Европы", - сказал генсек, выступая на встрече глав МИД стран-членов альянса 6 декабря.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО является "устаревшей" организацией. Об этом он сказал в интервью британской газете "Таймс" и германскому изданию "Вельт".

По мнению Д.Трампа, Североатлантический альянс был сформирован много лет назад, а также его страны-члены "не платят то, что должны".