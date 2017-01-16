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Дальнее зарубежье 16.01.2017 18:16

В Еврокомиссии не стали комментировать высказывания Трампа о ЕС

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас отказался комментировать на брифинге в Брюсселе высказывания о Евросоюзе избранного президента США Дональда Трампа в интервью газетам "Таймс" и "Бильд".

"Мы ознакомились с этим интервью с большим интересом", - сказал пресс-секретарь журналистам.

На повторную просьбу прокомментировать интервью он ответил: "Других комментариев нет".

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Тэги: ЕС, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]