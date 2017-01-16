В Еврокомиссии не стали комментировать высказывания Трампа о ЕС

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас отказался комментировать на брифинге в Брюсселе высказывания о Евросоюзе избранного президента США Дональда Трампа в интервью газетам "Таймс" и "Бильд".

"Мы ознакомились с этим интервью с большим интересом", - сказал пресс-секретарь журналистам.

На повторную просьбу прокомментировать интервью он ответил: "Других комментариев нет".