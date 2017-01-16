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Регион 16.01.2017 18:30

Генсек НАТО встретится с представителем Тбилиси

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет во вторник в Брюсселе встречу с госминистром Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Виктором Долидзе, сообщила пресс-служба альянса.

В.Долидзе примет также участие в заседании комиссии НАТО-Грузия.

На саммите в Бухаресте в 2008 году страны НАТО договорились, что Грузия станет членом альянса, когда выполнит необходимые для этого условия. НАТО также заявила о готовности оказать Грузии содействие в проведении необходимых реформ.

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Тэги: НАТО, ГРУЗИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]