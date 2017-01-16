Генсек НАТО встретится с представителем Тбилиси

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет во вторник в Брюсселе встречу с госминистром Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Виктором Долидзе, сообщила пресс-служба альянса.

В.Долидзе примет также участие в заседании комиссии НАТО-Грузия.

На саммите в Бухаресте в 2008 году страны НАТО договорились, что Грузия станет членом альянса, когда выполнит необходимые для этого условия. НАТО также заявила о готовности оказать Грузии содействие в проведении необходимых реформ.

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