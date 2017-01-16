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Дальнее зарубежье 16.01.2017 18:42

Власти Камбоджи отменили регулярные военные маневры с участием США

Правительство Камбоджи проинформировало Вашингтон о решении отменить в этом году совместные военные учения с США, проходившие ранее на ежегодной основе, сообщает агентство АП со ссылкой на министерство обороны Камбоджи.

В министерстве пояснили, что решение Камбоджи отказаться от участия в учениях "Страж Ангкора" вызвано невозможностью привлечь к маневрам в этом году достаточное число камбоджийских военнослужащих.

АП отмечает, что эти затруднения вызваны двумя факторами - местными выборами в Камбодже, запланированными на июнь 2017 года, и шестимесячной кампанией правоохранительных органов по борьбе с наркотрафиком.

В свою очередь в посольстве США подтвердили, что учения на 2017 и 2018 годы отменены. Однако, как уточнили в посольстве, военные обмены между странами и программа подготовки камбоджийских военнослужащих американскими инструкторами сохранятся в прежнем объеме.

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Тэги: КАМБОДЖА, США, УЧЕНИЯ, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]