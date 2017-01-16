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Внешняя политика 16.01.2017 16:49

Баку и Москва обсудили двусторонние отношения

Развитие двусторонних отношений обсудил в понедельник посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглу со статс-секретарем, заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным.

«В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня», - сообщает пресс-служба МИД России.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]