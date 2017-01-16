Баку и Москва обсудили двусторонние отношения

Развитие двусторонних отношений обсудил в понедельник посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглу со статс-секретарем, заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным.

«В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня», - сообщает пресс-служба МИД России.

Р.Бабаев