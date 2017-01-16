Нефть дешевеет в понедельник, Brent упала до $55,3 за баррель

Цены на нефть, упавшие на минувшей неделе на 3%, продолжают опускаться в понедельник на заявлениях представителя Саудовской Аравии о том, что страна, возможно, не станет продлевать соглашение о сокращении добычи после июня.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:00 опустилась на $0,19 (0,34%) - до $55,26 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,16 (0,31%) - до $52,21 за баррель.
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил на мероприятии в Абу-Даби, что, по его мнению, у стран ОПЕК не будет необходимости придерживаться пониженного уровня добычи после июня, когда истекает действие текущего соглашения.
Решение о продлении соглашения будет приниматься в мае. По словам министра, все страны выразили готовность продлить срок действия договоренностей в случае необходимости.
Между тем Нигерия сообщила о росте добычи в декабре на 400 тыс. баррелей в сутки, до 1,94 млн б/с.
Тем временем данные Baker Hughes, опубликованные в пятницу, указали на первое за десять недель сокращение числа нефтяных буровых установок в США, что оказало поддержку нефтяному рынку в понедельник. Согласно данным Baker Hughes, число буровых установок за прошедшую неделю сократилось на 7 - до 522 единиц.
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