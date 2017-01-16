Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7867 EUR   1.8959 RUR   0.03 GBR   2.1495 TRY   0.4754

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.37 Brent   55.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 18 Янв 19 Янв

Внешняя политика 16.01.2017 17:15

Глава Генштаба Азербайджана примет участие в заседании Военного комитета НАТО

Глава Генштаба Азербайджана генерал-полковник Наджмеддин Садыков отправился в Брюссель, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Первый заместитель министра обороны, начальник Генштаба ВС, генерал-полковник Наджмеддин Садыков отправился в Брюссель (Бельгия). Целью визита является участие главы Генштаба в заседании Военного комитета североатлантического альянса в форматах «Решительная поддержка» и «Платформа по совместимости»,- говорится в сообщении.

Встреча состоится 17 января в штаб-квартире НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕНШТАБ, НАТО, ВИЗИТ


Похожие новости


Глава азербайджанского Генштаба отбыл в Брюссель на встречу в штаб-квартире НАТО Бридлав заявил о планах возобновления связи с руководством Генштаба Вооруженных сил РФ Военный комитет НАТО обсудит украинский кризис

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]