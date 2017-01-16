Глава Генштаба Азербайджана примет участие в заседании Военного комитета НАТО

Глава Генштаба Азербайджана генерал-полковник Наджмеддин Садыков отправился в Брюссель, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Первый заместитель министра обороны, начальник Генштаба ВС, генерал-полковник Наджмеддин Садыков отправился в Брюссель (Бельгия). Целью визита является участие главы Генштаба в заседании Военного комитета североатлантического альянса в форматах «Решительная поддержка» и «Платформа по совместимости»,- говорится в сообщении.

Встреча состоится 17 января в штаб-квартире НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

Ф.Исазаде