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Дальнее зарубежье 16.01.2017 19:02

Багдад отказывается принимать иракцев, депортируемых из Финляндии после отказа в предоставлении убежища - газета

Министр по вопросам миграции Ирака Мухаммед аль-Джаф отклонил предложение Хельсинки принимать иракцев, получивших отказ в убежище в Финляндии, даже если они не хотят возвращаться на родину, сообщила в понедельник финская газета "Хельсингин саномат" со ссылкой на сообщение возглавляемого М.аль-Джафом ведомства.

Ранее сообщалось, что Финляндия вела с Ираком переговоры о заключении договора, позволяющего высылать в Ирак беженцев вопреки их желанию. По словам министра, принудительная высылка нарушает права человека и международное право.

Иракский министр отметил, что Багдад не согласится принимать принудительно высланных просителей убежища, но страна готова на сотрудничество с тем, чтобы желающие возвращаться в Ирак смогли сделать это добровольно.

Из Финляндии в Ирак отправили более тысячи беженцев, решивших вернуться добровольно.

По информации "Хельсингин саномат", в Ирак также депортировали принудительно несколько человек, которые совершили в Финляндии преступления.

В Финляндию за последние два года прибыли свыше 20 тыс. иракцев, значительная часть из них получит отказ в предоставлении убежища, отмечает издание.

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Тэги: ИРАК, ФИНЛЯНДИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]