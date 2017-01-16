Путин подписал указ о требованиях к стажу работы кандидатов на должности федеральной государственной гражданской службы

Кандидаты на замещение высших должностей федеральной государственной гражданской службы в РФ должны иметь не менее шести лет стажа на государственной гражданской службе или не менее семи лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, постановил президент РФ Владимир Путин.

Такие требования содержатся в указе главы государства "О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению, подготовки, который необходим для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы.

Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно этому же указу, для замещения главных и ведущих должностей федеральной государственной гражданской службы указанные сроки составляют не менее четырех и двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее пяти и четырех лет работы по специальности, соответственно.

Для старших и младших должностей требования к стажу не предъявляются.

Еще один указ президента, который также опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации, определяет стаж, которому должны соответствовать граждане РФ, постоянно проживавшие по состоянию на 18 марта 2014 года в Крыму и претендующие на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы.