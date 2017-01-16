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СНГ 16.01.2017 17:26

Путин подписал указ о требованиях к стажу работы кандидатов на должности федеральной государственной гражданской службы

Кандидаты на замещение высших должностей федеральной государственной гражданской службы в РФ должны иметь не менее шести лет стажа на государственной гражданской службе или не менее семи лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, постановил президент РФ Владимир Путин.

Такие требования содержатся в указе главы государства "О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению, подготовки, который необходим для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы.

Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно этому же указу, для замещения главных и ведущих должностей федеральной государственной гражданской службы указанные сроки составляют не менее четырех и двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее пяти и четырех лет работы по специальности, соответственно.

Для старших и младших должностей требования к стажу не предъявляются.

Еще один указ президента, который также опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации, определяет стаж, которому должны соответствовать граждане РФ, постоянно проживавшие по состоянию на 18 марта 2014 года в Крыму и претендующие на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЧИНОВНИКИ, СТАЖ, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]