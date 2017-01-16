Газпром за 15 дней января увеличил экспорт на 25,5%

"Газпром" (MOEX:GAZP) с 1 по 15 января 2017 года увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 25,5% (1,9 млрд куб. м газа) - до 9,2 млрд куб. м.

Как отмечает управление информации ПАО "Газпром", "рост спроса на российский газ, который демонстрировали европейские потребители в 2016 году, уверенно продолжается и в начале 2017 года".

При сохранении текущей динамики экспорта по итогам января "Газпром" может экспортировать существенно более 18 млрд куб. м газа, что станет новым рекордом для поставок газа за месяц.