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ТЭК 16.01.2017 17:27

Газпром за 15 дней января увеличил экспорт на 25,5%

"Газпром" (MOEX:GAZP) с 1 по 15 января 2017 года увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 25,5% (1,9 млрд куб. м газа) - до 9,2 млрд куб. м.

Как отмечает управление информации ПАО "Газпром", "рост спроса на российский газ, который демонстрировали европейские потребители в 2016 году, уверенно продолжается и в начале 2017 года".

При сохранении текущей динамики экспорта по итогам января "Газпром" может экспортировать существенно более 18 млрд куб. м газа, что станет новым рекордом для поставок газа за месяц.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ЭКСПОРТ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]