Госкомстандартизации Азербайджана представил в кабмин законопроекты «О техническом регулировании» и «О стандартизации»

Госкомитет по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана представил в Кабинет министров законопроекты «О техническом регулировании» и «О стандартизации», сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

«Проект закона «О техническом регулировании», разработанный в соответствии с требованиями ВТО, а также проект новой версии закона «О стандартизации» согласованы с соответствующими государственными структурами и представлены в правительство», - отметили в ведомстве.

Госкомитет также разработал план работ на 2017-2019гг в сфере стандартизации, который предполагает разработку новых стандартов и периодическую проверку нынешних.

«Комитет в 2016 году зарегистрировал 12 новых стандартов», - подчеркнули в ведомстве.

А.Ахундов