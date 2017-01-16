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Бизнес и законодательство 16.01.2017 17:40

Госкомстандартизации Азербайджана представил в кабмин законопроекты «О техническом регулировании» и «О стандартизации»

Госкомитет по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана представил в Кабинет министров законопроекты «О техническом регулировании» и «О стандартизации», сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

«Проект закона «О техническом регулировании», разработанный в соответствии с требованиями ВТО, а также проект новой версии закона «О стандартизации» согласованы с соответствующими государственными структурами и представлены в правительство», - отметили в ведомстве.

Госкомитет также разработал план работ на 2017-2019гг в сфере стандартизации, который предполагает разработку новых стандартов и периодическую проверку нынешних.

«Комитет в 2016 году зарегистрировал 12 новых стандартов», - подчеркнули в ведомстве.

А.Ахундов

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Тэги: ГОССТАНДАРТ, ЗАКОНОПРОЕКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]