SOCAR усиливает безопасность на своих нефтепромысловых объектах в море

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) приступила к реализации плана мероприятий по усилению безопасности на морских нефтепромысловых объектах, говорится в сообщении компании.
«Реализация плана мероприятий по обеспечению безопасности на морских объектах SOCAR началась сразу после совещания, проведенного с участием вице-президентом SOCAR по разработке месторождений Яшаром Лятифовым в нефтегазодобывающем управлении (НГДУ) «Нефтяные Камни», - отмечается в информации.
По данным SOCAR, делегация во главе с Я.Лятифовым побывала на морских основаниях, эксплуатируемых нефтегазодобывающими управлениями (НГДУ) им. Нариманова и «Нефтяные Камни».
«В ходе данной поездки был проведен осмотр производственных объектов на месторождениях Булла-дениз и Нефтяные Камни, приняты решения по обеспечению безопасности инфраструктуры и составлен план мероприятий по размещению рабочего персонала на более безопасных площадках и основаниях», - отмечается в информации.
По данным SOCAR, в ходе совещания были приняты решения по полному отделению от пунктов сбора нефти соединенных с ними, но неэксплуатируемых, эстакад.
Также были приняты решения полностью и в самые короткие сроки вывести рабочий персонал с площадок с установленным риском аварийности; минимизировать персонал в пунктах сбора газа, запланированных для реконструкции; обрезать вертикальные водопроводы, следующие к площадкам, и проложить их под водой; ускорить ремонтно-восстановительные работы на пунктах сбора нефти и газа.
Как сообщалось, 15 декабря 2016 года в результате падения в море части эстакады длиной 150 метров на пункте сбора нефти на месторождении Сангачалы - Хара-Зиря - Дуванный без вести пропали 10 человек. Тело одного из нефтяников было найдено.
Генпрокуратура Азербайджана накануне возбудило уголовное дело в связи данным инцидентом по статье 162.2 УК Азербайджана (Гибель людей в результате нарушения правил безопасности труда по неосторожности).
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил МЧС, компании SOCAR и ЗАО "Каспийское морское пароходство" (Каспар) ускорить работы для поиска и спасения нефтяников. Кроме этого, он поручил SOCAR оценить степень нанесенного ущерба и определить состояние пункта сбора нефти №3, где произошел инцидент.
Госнефтекомпании также поручено принять неотложные меры для устранения последствий трагедии.
Кроме того, SOCAR должна изучить состояние объектов и установок в своих структурах на предмет соответствия нормам и требованиям безопасности, устранить выявленные недостатки.
Н.Аббасова
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