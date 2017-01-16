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СНГ 16.01.2017 19:19

Премьер Молдавии отклонил президентский запрос об отзыве посла страны в Бухаресте

Премьер-министр Молдавии Павел Филип отклонил просьбу президента Игоря Додона об отзыве посла Молдавии в Румынии Михая Грибинчи, сообщают в пресс-службе правительства.

"Премьер-министр Павел Филип получил сегодня президентский запрос с предложением отозвать чрезвычайного полномочного посла Молдавии в Румынии Михая Грибинчу. Глава кабинета министров не намерен дать ход этому предложению", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник И.Додон попросил правительство инициировать процедуру отзыва посла Молдавии в Румынии. Он обосновал это тем, что в начале года молдавский дипломат, участвуя в телевизионной передаче на одном из телеканалов Румынии, позволил себе дать негативную оценку факту лишения президентом И.Додоном гражданства Молдавии бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску. М.Грибинча заявил, что "это решение принято вопреки национальным интересам РМ".

Т.Бэсеску и его супруга Мария попросили гражданство Молдавии 8 марта 2016 г. Несмотря на то, что согласно закону, прошение о гражданстве рассматривается в течение года, их заявления было рассмотрено экс-президентом Николаем Тимофти в приоритетном порядке, и 9 июня он подписал указ о предоставлении гражданства.

Став президентом, И.Додон одним из своих первых указов 3 января лишил Т.Бэсеску молдавского гражданства. Он мотивировал это тем, что "гражданство господину Т.Бэсеску было предоставлено незаконно, так как он неоднократно призывал к ликвидации государственности Молдовы путем ее присоединения к Румынии, что грубо противоречит положениям Конституции РМ".

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕМЬЕР, РУМЫНИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]