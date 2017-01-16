МВФ оставил без изменений прогнозы роста ВВП РФ и мировой экономики в 2017г - 1,1% и 3,4%

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста экономики России в 2017 году на 1,1%, что соответствует его октябрьским прогнозам, говорится в обновленном обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update, WEO).

Прогноз на 2018 год фонд также оставил с октября без изменений - рост на 1,2%.

По итогам 2016 года МВФ оценил снижение российской экономики в 0,6%, в октябре он ожидал несколько более значительного падения - на 0,8%. По последней оценке Минэкономразвития, ВВП РФ в 2016 году снизился на 0,5%.

Рост мировой экономики в 2017 году и в 2018 году МВФ по-прежнему ожидает на уровне 3,4% и 3,6% соответственно. По итогам 2016 года ее рост, по оценке фонда, составил 3,1%, такую оценку он давал и в октябре.

Сохранение своих прогнозов по развитию мировой экономики фонд, в частности, объясняет неопределенностью в отношении курса экономической политики будущей администрации США и ее глобальных последствий. "Предположения, положенные в основу прогноза, должны быть конкретизированы ко времени апрельского выпуска "Перспектив развития мировой экономики" 2017 года, когда будет большая ясность относительно экономической политики США и ее последствий для мировой экономики", - отмечается в докладе.

В целом фонд все же ожидает оживления экономической активности "после вялого прироста в 2016 году", особенно в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах. Для этих стран фонд незначительно скорректировал прогноз подъема на 2017 год - он снижен на 0,1 п.п. - до 4,5%, в 2018 году ожидается рост на 4,8%.

При этом МВФ повысил оценку роста китайской экономики до 6,5% с 6,2% в 2017 году, на 2018 год прогноз остался прежним - рост на 6%. Прогноз был улучшен в связи с ожиданиями дальнейших мер поддержки экономики. Однако МВФ предупреждает, что использование Китаем мер стимулирования экономики при дальнейшем быстром росте кредитования и медленном прогрессе в решении проблемы долга предприятий, особенно в ужесточении бюджетных ограничений госпредприятий, повышает риск более резкого замедления роста или дестабилизирующей корректировки. "Эти риски усугубляются давлением, создаваемым оттоком капитала, особенно в менее стабильных внешних условиях", - отмечается в обзоре.

Прогноз роста экономики Индии в 2017 году ухудшен на 0,4 п.п. - до 7,2%, в 2018 году ожидается подъем на 7,7% (соответствует октябрьской оценке). МВФ объясняет ухудшение прогноза временным отрицательным шоком для потребления, вызванного нехваткой наличных и нарушениями в сфере платежей в связи с недавней инициативой по изъятию старых банкнот и обменом их на новые.

Для еще одного участника БРИКС - Бразилии - прогноз на 2017 год также ухудшен: рост ВВП составит 0,2%, а не 0,5%, как ожидалось в октябре. На 2018 год прогнозируется рост на 1,5%.

В экономиках стран СНГ в 2017 году МВФ ожидает рост на 1,5% - на 0,1 п.п. лучше октябрьского прогноза. В 2018 году он, по мнению фонда, ускорится до 1,8%. Без учета России ВВП государств СНГ в 2017 и 2018 годах будет расти темпами на уровне 2,5% (улучшение прогноза на 0,2 п.п.) и 3,3% (улучшение на 0,4 п.п.) соответственно.

Одновременно с этим фонд незначительно улучшил свою октябрьскую оценку роста ВВП развитых стран: в 2017 году - на 0,1 п.п. - до 1,9%, в 2018 году - на 0,2 п.п. - до 2%. Прогноз роста экономики США улучшен на 0,1 п.п. - до 2,3% - в 2017 году и на 0,4 п.п. - до 2,5% - в 2018 году. "Оценки для США характеризуются наивысшей степенью вероятности среди широкого диапазона возможных сценариев. Они предполагают бюджетный стимул, который приведет к повышению роста до 2,3% в 2017 году и 2,5% в 2018 году", - говорится в обзоре.

Прогноз роста ВВП Великобритании фонд улучшил на 0,4 п.п. - до 1,5% - на 2017 год, однако более сдержанного по сравнению с октябрьской оценкой (1,7%) подъема ожидает в 2018 году - на 1,4%.

Оценка роста экономики в еврозоне на 2017 год улучшена на 0,1 п.п. - до 1,6%, такой же рост ожидается и в 2018 году, эта оценка не изменилась с октября.

МВФ повысил также прогноз по росту экономики Японии на текущий год - на 0,2 п.п. - до 0,8%, на следующий год оценку оставил без изменений - плюс 0,5%.