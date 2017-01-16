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Финансы 16.01.2017 18:06

МБА представил в Генпрокуратуру Азербайджана материалы по итогам аудита в 6 филиалах

Международный банк Азербайджана (МБА) представил в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре материалы по итогам аудита в шести филиалах банка, отмечается в сообщении МБА.

«Проверки, проведенные банком в марте–октябре прошлого года, выявили недостатки в деятельности Газахского, Шекинского, Шамкирского, Агдашского, Евлахского и Бинагадинского филиалов, в результате которых был нанесен ущерб банку», - отмечается в сообщении.

Сотрудники банка, допустившие правонарушения, уволены, соответствующие материалы переданы в Генпрокуратуру.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Основным акционером банка является министерство финансов (54,96%). Еще одним крупным акционером является государственное ЗАО "Аграркредит" (27,26%).

А.Ахундов

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Тэги: МБА, ГЕНПРОКУРАТУРА, ПРОВЕРКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]