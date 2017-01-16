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Регион 16.01.2017 18:17

Премьер-министры РФ и Армении 24 января проведут переговоры в Москве

Главы правительств России и Армении Дмитрий Медведев и Карен Карапетян 24 января в Москве обсудят сотрудничество двух стран, в том числе и в рамках ЕврАзЭС.

"24 января в Москве Дмитрий Медведев и премьер-министр Армении Карен Карапетян обсудят интеграционное взаимодействие двух стран в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ, распространенном в понедельник.

В повестке дня переговоров двух премьеров также стоят актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной сферах, реализация совместных инвестиционных проектов.

По итогам переговоров планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов, направленных на дальнейшее укрепление российско-армянских отношений в различных областях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]