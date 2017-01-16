Специалисты МАК привлечены к расследованию крушения Ту-154 над Черным морем

Представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК) вошли в комиссию Минобороны по расследованию обстоятельств крушения самолета Ту-154 в конце прошлого года над Черным морем, сообщает сайт МАК в понедельник.

"В соответствии с соглашением о взаимодействии МАК и Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ представитель МАК в составе комиссии Минобороны России принимает участие в расследовании авиапроисшествия с самолетом Ту-154, произошедшего 25 декабря 2016 года в районе аэропорта Сочи", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что к расследованию данной катастрофы также привлечены специалисты и лабораторно-исследовательская база научно-технического центра МАК.

25 декабря 2016 года самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение вблизи Сочи. Катастрофа унесла жизни 92 человек. Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Анатолия Александрова, тележурналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны России. Расследование причин крушения самолета продолжается.